Japanischer Club Vissel Kobe : Podolski spielt erstmals im Trikot seines neuen Clubs

Der 130-malige Nationalspieler wurde zur Halbzeit beim Stand von 2:1 für seine Mannschaft ausgewechselt. Der Ex-Kölner erzielte keinen Treffer. Das Spiel endete 2:2. Sein offizielles Punktspieldebüt in der J-League will «Poldi» am 29. Juli in der Partie gegen Omiya feiern.

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 13:53 Uhr