Ligapokal Japan : Podolski rettet seinem Club Kobe mit Doppelpack ein Remis

Fußball-Weltmeister Lukas Podolski hat seinem Club Vissel Kobe zum Start in den japanischen Ligapokal mit einem Doppelpack ein Remis gerettet.

von dpa

07. März 2018, 14:08 Uhr

Die Mannschaft um den früheren deutschen Nationalspieler kam dank zweier Podolski-Tore in der zweiten Halbzeit (51./62. Minute) gegen V-Varen Nagasaki am Mittwoch noch zu einem 2:2 (0:2). Zuvor hatten Choi Kyu Baek (2.) und Takumi Nagura (44.) den Erstliga-Aufsteiger in Führung gebracht.

Kobe liegt damit in der Gruppenphase des japanischen Ligapokals nach einem Spiel auf dem dritten Platz der Vierer-Gruppe D. Nächster Gegner des derzeitigen Tabellen-15. der J-League ist im Ligapokal am Mittwoch kommender Woche Sagan Tosu. In den ersten beiden Ligaspielen der Saison war Podolski mit Kobe ohne Sieg geblieben.