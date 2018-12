Primera Division : Pflichtsieg für Real Madrid nach Champions-League-Blamage

Real Madrid hat nach der höchsten Heimniederlage für einen spanischen Club in der Europapokal-Historie in der Liga wieder gewonnen.

von dpa

15. Dezember 2018, 21:28 Uhr

Drei Tage nach dem 0:3 gegen ZSKA Moskau in der Champions League setzte sich Spaniens Rekordmeister im Stadtderby gegen Aufsteiger Rayo Vallecano mit 1:0 (1:0) durch. Bereits in der 13. Minute erzielte Karim Benzema das Tor des Tages zum neunten Saisonsieg der Madrilenen in der Primera División.

Nationalspieler Toni Kroos stand beim Pflichtsieg in der Startformation. Madrid ist vor den Sonntagsspielen Tabellen-Dritter, hat zwei Zähler Rückstand auf die punktgleichen Teams des FC Barcelona und von Atlético Madrid. Die Katalanen spielen am Sonntag bei UD Levante. Atlético hat allerdings auch ein Spiel mehr als Barcelona absolviert, gewann am Samstag mit 3:2 bei Real Valladolid.