Ligue 1 : Paris Saint-Germain verpasst auch dritte Chance

Die Meisterfeier von Paris Saint-Germain muss erneut verschoben werden. Der deutsche Trainer Thomas Tuchel verpasste mit seiner Mannschaft auch die dritte Chance, vorzeitig französischer Fußball-Champion zu werden.

17. April 2019, 21:14 Uhr

Das aufgrund zahlreicher Verletzungen personell gehandicapte Team unterlag im Nachholspiel beim FC Nantes mit 2:3 (1:2), hat aber sechs Spieltage vor Saisonende mit 17 Punkten Vorsprung weiter beste Aussichten, das Titelrennen für sich zu entscheiden.

Zuvor hatte das kriselnde Tuchel-Team bereits beim 2:2 gegen Straßburg und bei der 1:5-Klatsche beim OSC Lille Chancen auf den vorzeitigen Gewinn des Titels in der Ligue 1 vergeben. Am Ostersonntag kann Paris nun im Duell gagen den AS Monaco den Titelgewinn perfekt machen, wenn nicht zuvor Lille in Toulouse Punkte lässt und PSG somit vorzeitig zum Meister machen würde. Im Pokalfinale gegen Stade Rennes kann sich PSG am 27. April den zweiten Titel sichern.

Gegen den bisherigen Tabellen-15. zeigte sich die Mannschaft um die deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer und Julian Draxler zunächst optisch überlegen, war aber in der Abwehr viel zu anfällig. Ein Traumtor von Dani Alves aus 28 Metern nach 16 Minuten gab den Gästen nicht die nötige Sicherheit.

Nur drei Minuten später schaffte der Brasilianer Diego Carlos per Kopf den Ausgleich (22.). Kehrer leitete mit einem Fehler gegen Kalifa Coulibaly die Nantes-Führung ein. Dessen Eingabe leitete Samuel Moutoussamy zu Majeed Waris weiter, der den Ball nur noch über die Torlinie drücken musste (44.). Diego Carlos besiegelte mit seinem zweiten Treffer nach 52 Minuten die dritte Saisonniederlage von PSG. Dem eingewechselten Metehan Guclu gelang in der 89. Minute nur noch der Anschlusstreffer.

Im Pariser Team fehlten neben den schon länger verletzten Superstars Neymar, Angel Di Maria, Edinson Cavani und Marquinhos auch der angeschlagene Kapitän Thiago Silva und der Belgier Thomas Meunier. Zudem musste Juan Bernat nach der Roten Karte in Lille pausieren, Weltmeister Kylian Mbappé erhielt von Tuchel eine Pause.