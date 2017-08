Neymar an allen Toren dabei : Paris Saint-Germain schlägt Saint-Étienne 3:0

vergrößern 1 von 1 Foto: Kamil Zihnioglu 1 von 1

Neymar war an allen Toren beteiligt. Nach einem Zuspiel des teuersten Fußballers der Welt wurde Edinson Cavani im Strafraum gefoult. Den Elfmeter verwandelte Cavani in der 20. Minute selbst. In der 51. Minute brachte Neymar einen Freistoß in den Strafraum, wo Thiago Motta zum 2:0 traf. Erneut Cavani erhöhte in der 89. Minute nach Vorarbeit von Neymar auf 3:0. Der deutsche Nationalspieler Julian Draxler kam in der 83. Minute für den Argentinier Angel di Maria. Torhüter Kevin Trapp saß auf der Bank.

von dpa

erstellt am 25.Aug.2017 | 22:56 Uhr