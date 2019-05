Premier League : Origi beschert Liverpool späten Sieg in Newcastle

Joker Divock Origi hat den FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp vor einem herben Rückschlag im Kampf um den Meistertitel in der englischen Premier League bewahrt.

von dpa

04. Mai 2019, 22:46 Uhr

Der kurz zuvor für den verletzten Stürmerstar Mohamed Salah eingewechselte Angreifer erzielte am vorletzten Spieltag in der 86. Minute den Siegtreffer für die Reds bei Newcastle United. Durch den 3:2 (2:1)-Erfolg eroberte Liverpool zumindest vorübergehend die Tabellenführung und hat nun zwei Punkte Vorsprung auf Manchester City. Das Team von Coach Pep Guardiola kann mit einem Sieg am Montag zu Hause gegen Leicester City aber wieder an der Klopp-Mannschaft vorbeiziehen.

In einem packenden Duell hatte Abwehrchef Virgil van Dijk Liverpool früh in Führung gebracht (13.). Christian Atsu glich jedoch sieben Minuten später für Newcastle aus, ehe Salah das 2:1 gelang (28.). Nach dem Seitenwechsel traf Salomón Rondón zum 2:2 (54.). Eine gute Viertelstunde vor dem Ende verletzte sich Salah, musste vom Platz getragen werden und wurde durch Origi ersetzt - der Belgier avancierte zum Matchwinner.