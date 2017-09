Ligue 1 : Ohne Neymar, mit Draxler: PSG bleibt trotz 0:0 Erster

vergrößern 1 von 1 Foto: Michel Euler 1 von 1

23.Sep.2017 | 19:37 Uhr

Ohne ihren Superstar Neymar, der wegen einer Fußverletzung nicht im Kader stand, kamen die Gäste über ein 0:0 beim Tabellen-12. nicht hinaus. Die Pariser hoffen nun, dass der Brasilianer zum Champions-League-Topspiel gegen Bayern München am Mittwoch im Prinzenparkstadion wieder fit ist.

Nationalspieler Julian Draxler stand bei PSG in der Startelf und wurde in der 66. Minute ausgewechselt. Torhüter Kevin Trapp kam nicht zum Einsatz. In der Ligue 1 führt Paris nach sieben Spieltagen mit nunmehr 19 Punkten vor Titelverteidiger AS Monaco (18).