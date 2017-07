Aktueller Vertrag bis 2018 : Özil will neuen Vertrag beim FC Arsenal

Mesut Özil will seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim FC Arsenal verlängern. «Ich würde es bevorzugen zu bleiben», sagte der Fußball-Weltmeister in Sydney bei der Präsentation des neuen Trikots der Londoner.