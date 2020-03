Star-Kicker : Neymar kehrt wegen Coronavirus nach Brasilien zurück

Fußballstar Neymar hat sich aus Frankreich nach Brasilien zurückgezogen. Das berichtete das Sportportal «Globoesporte» unter Berufung auf die Agentur, die den Offensivspieler von Paris Saint-Germain und der brasilianischen Nationalmannschaft berät.

von dpa

19. März 2020, 16:45 Uhr

Laut dem Bericht hält sich Neymar für einige Tage in Mangaratiba im Bundesstaat Rio de Janeiro auf, wo er ein Haus besitzt, aber er wird demnach auch nach Guarujá im benachbarten Staat São Paulo reisen. Der 28-Jährige stammt nicht weit von dort aus Praia Grande. Seine Agentur wollte nicht über den genauen Aufenthaltsort Neymars sprechen, bestätigte aber, dass er in Brasilien ist.Dahinter steckt der Gedanke, Neymar während der Coronavirus-Pandemie zu isolieren und von Fans fernzuhalten. Einem Bericht des Portals «UOL» zufolge behält er seine tägliche Trainingsroutine bei. Zuletzt hatte der Mittelfeldspieler seinen Club gegen Borussia Dortmund in das Viertelfinale der Champions League geführt. Die Ligue 1 hat seit vergangenem Freitag ausgesetzt, aber in Frankreich gilt seit Dienstag eine Ausgangssperre.

Zuletzt hatte Neymar in den sozialen Medien noch dazu aufgerufen, den Empfehlungen zu folgen und zu Hause zu bleiben. Auch PSG-Kapitän Thiago Silva ist zurück in Brasilien, wie aus Beiträgen seiner Frau Isabella da Silva in sozialen Medien hervorgeht.