Paris Saint-Germain : Neymar: Jeder große Spieler muss in die Premier League

Der brasilianische Fußballstar Neymar hat sein Interesse bekundet, irgendwann in der englischen Premier League zu spielen.

von dpa

06. Dezember 2018, 12:54 Uhr

«Das ist ein großer Wettbewerb, einer der größten der Welt», sagte der 26 Jahre alte Spieler von Paris Saint-Germain in einem Video, das auf seinem Youtube-Kanal veröffentlicht wurde. «Ich weiß nicht, was morgen passiert, aber ich glaube, dass jeder große Spieler irgendwann mal in der Premier League spielen muss.» Neymar antwortete damit auf eine Frage des französischen Fußballprofis Benjamin Mendy, der beim englischen Meister Manchester City unter Vertrag steht.