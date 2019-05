Russische Ex-Nationalspieler : Nach Schlägerei: Kokorin und Mamajew müssen ins Straflager

Die beiden russischen Fußball-Nationalspieler Alexander Kokorin und Pawel Mamajew sind wegen einer Schlägerei zu rund anderthalb Jahren Straflager verurteilt worden.

von dpa

08. Mai 2019, 16:10 Uhr

Sie hätten vorsätzlich andere verletzen wollen, urteilte eine Richterin am Mittwoch in Moskau. Die beiden Fußballer saßen bereits seit Oktober vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Sie sollen gemeinsam in Moskau zahlreiche Menschen angegriffen und verletzt haben. Auch zwei Begleiter wurden verurteilt.

Der Stürmer Kokorin von Zenit St. Petersburg und der Mittelfeldspieler Mamajew vom FK Krasnodar spielten jahrelang in der russischen Nationalmannschaft, wurden aber für die WM 2018 in Russland nicht berücksichtigt. Sie waren bereits 2016 in die Schlagzeilen geraten, weil sie nach dem EM-Aus der Sbornaja bei einer Party in Monaco für etwa 250.000 Euro Champagner bestellt hatten.