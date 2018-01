La Liga : Nach Rückstand: Messi schießt Barcelona zum Sieg über Alaves

Der FC Barcelona hat in der spanischen Primera División trotz langem Rückstandes auch Deportivo Alaves bezwungen. Die Mannschaft von Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen bezwang am Sonntagabend zuhause die Gäste mit 2:1 (0:1).

von dpa

28. Januar 2018, 22:57 Uhr

John Guidetti brachte den Abstiegskandidaten in der ersten Halbzeit in Führung (22. Minute). Doch Treffer von Luis Suarez (72.) und Lionel Messi (84.) sorgten für den Sieg der Katalanen. Barcelona führt nach 21 Spieltagen die Liga mit elf Punkten Vorsprung auf Atletico Madrid an. Meister Real Madrid ist Vierter.