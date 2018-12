Als Kapitän gegen FC Bunley : Nach 41 Tagen: Özil wieder in der Startelf des FC Arsenal

41 Tage nach seinem letzten Einsatz in der Premier League von Beginn an steht Mesut Özil wieder in der Startelf des FC Arsenal.

von dpa

22. Dezember 2018, 14:23 Uhr

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler führte sein Team am Samstag gegen den Abstiegskandidaten FC Burnley als Kapitän auf den Platz. Beim 2:3 im Auswärtsspiel gegen den FC Southampton am vergangenen Sonntag war Özil für die letzten 20 Minuten zum Einsatz gekommen. Davor hatte er einige Spiele verpasst - nach Angaben seines Clubs wegen Rückenbeschwerden.

Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied des 30-Jährigen von Arsenal gegeben. Einem Bericht der «Times» vom Freitag zufolge zieht der Londoner Club eine Ausleihe des Weltmeisters von 2014 im Januar in Erwägung. Özil habe das Vertrauen des neuen Arsenal-Trainers Unai Emery bislang nicht gewinnen können, hieß es weiter. Die Gunners seien daher bereit, den Mittelfeldspieler gehen zu lassen. Erst zu Beginn des Jahres hatte Özil seinen Vertrag bei Arsenal bis Ende Juni 2021 verlängert, er gehört zu den Spitzenverdienern des Teams.