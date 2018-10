Mögliche Armverletzung : Messi im Heimspiel gegen Sevilla verletzt ausgewechselt

Der mehrmalige Weltfußballer Lionel Messi vom FC Barcelona ist im Liga-Spiel gegen den FC Sevilla mit einer Armverletzung ausgewechselt worden.

20. Oktober 2018, 21:42 Uhr

Kurz zuvor hatte der Argentinier in dem Punktspiel der spanischen Primera División im Camp Nou die 2:0-Führung für sein Team erzielt. Vier Minuten nach seinem Treffer in der zwölften Minute hatte sich der 31-Jährige die Verletzung in einem Zweikampf mit Sevillas Franco Vazquez zugezogen.

Messi blieb zunächst mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen liegen. Der argentinische Nationalspieler hielt sich den rechten Ellenbogen. Er wurde nach einer ersten Behandlung vom Feld geführt und lange außerhalb behandelt. In der 26. Minute wurde Messi dann für den früheren Dortmunder Ousmane Dembélé ausgewechselt.

Ob und wie lange Messi dem FC Barcelona fehlen wird, war offen. In der Liga steht am kommenden Sonntag das Duell mit Real Madrid auf dem Programm. In der Champions League empfängt Barcelona am Mittwoch Inter Mailand.