Premier League : Meister FC Chelsea siegt 1:0 gegen Manchester United

05.Nov.2017

Das Team des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger gewann knapp mit 1:0 (0:0) gegen die vom früheren Chelsea-Coach José Mourinho trainierten Red Devils. Den entscheidenden Treffer an der Stamford Bridge erzielte der Spanier Alvaro Morata in der 55. Minute per Kopf.

Die Reihenfolge der ersten Vier in der Premier-League-Tabelle änderte sich durch das Ergebnis zwar nicht, aber als Vierter verkürzte Chelsea den Abstand zum Tabellenzweiten United auf einen Punkt. Auch Tabellenführer Manchester City profitierte von dem Ergebnis und hat nun schon acht Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger Man United.

