Premier League : Medien: Leicester City trennt sich von Trainer Shakespeare

Wie unter anderem der Sender BBC berichtete, wurde der 53-Jährige von seinen Aufgaben entbunden, nachdem Leicester am Montag im Heimspiel gegen West Bromwich Albion nur zu einem 1:1 gekommen war. Von Seiten des Vereins gab es zunächst keine offizielle Mitteilung. Die Foxes, die in der Saison 2015/16 die englische Meisterschaft gewonnen haben, stehen in der Tabelle der Premier League derzeit auf einem Abstiegsplatz. Von acht Spielen hat der Verein nur eins gewonnen und vier verloren.

Shakespeare hatte bei Leicester City erst vor vier Monaten einen neuen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Er hatte das Amt im Februar zunächst übergangsweise von Vorgänger und Meistermacher Claudio Ranieri übernommen, unter dem er vorher als Assistenzcoach gearbeitet hatte. Shakespeare führte den Club aus dem Abstiegskampf auf Platz zwölf und ins Viertelfinale der Champions League. Daraufhin war er im Sommer vom Interims- zum Cheftrainer befördert worden.

