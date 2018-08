Primera División : Medien: Brasiliens Ronaldo übernimmt Real Valladolid

Der frühere brasilianische Fußball-Weltstar Ronaldo wird nach spanischen Medienberichten Mehrheitsaktionär beim Primera-División-Aufsteiger Real Valladolid.

von dpa

28. August 2018, 16:23 Uhr

Der Deal solle in den nächsten zwei bis drei Wochen besiegelt werden, berichtete der spanische Radiosender «Cadena Ser». Ronaldo werde 30 Millionen Euro investieren, mit denen der Verein seine Schulden in Höhe von 25 Millionen werde tilgen können, hieß es. Der Club kommentierte diese Berichte vorerst nicht.

Welchen Anteil der Weltmeister von 2002 und dreifache Weltfußballer am Kapital des Clubs halten wird, wurde zunächst nicht bekannt. Den Berichten zufolge soll der 41-Jährige aber auf jeden Fall von Carlos Suárez das Amt des Clubpräsidenten übernehmen. Suárez werde derweil als Vorstandsvorsitzender weiterhin die Tagesgeschäfte führen können, hieß es.

Ronaldo, der bereits Anteile am ehemaligen US-Proficlub Fort Lauderdale Strikers hielt, hatte in der Vergangenheit bereits sein Interesse geäußert, einen Verein in England oder Spanien zu übernehmen. «Ich will etwas Innovatives machen. Ich denke, ich bin für diese Herausforderung bereit», sagte «O Fenómeno» im Januar der brasilianischen Zeitung «Folha».