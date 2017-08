Gemeinsames Foto mit Sané : Mbappé heizt Wechselspekulationen an

vergrößern 1 von 1 Foto: Dave Thompson 1 von 1

«Schön dich zu treffen, Bro», schrieb der 18 Jahre alte Torjäger von AS Monaco nach dem Werbetermin eines Sportartikelausrüsters in Manchester. Der Ex-Schalker Sané spielt bei Manchester City. Jenem Club, der offenbar auch großes Interesse an einer Verpflichtung von Mbappé hat. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 160 Millionen Euro.

Twitter-Account von Kylian Mbappé

von dpa

erstellt am 06.Aug.2017 | 11:51 Uhr