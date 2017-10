Premier League : Manchester United schlägt Tottenham im Spitzenspiel 1:0

vergrößern 1 von 2 Foto: Rui Vieira 1 von 2

Gegen den zuvor punktgleichen Tabellennachbarn Tottenham Hotspur setzten sich die Red Devils am Samstag vor eigenem Publikum mit 1:0 (0:0) durch. Den entscheidenden Treffer im verregneten Old Trafford erzielte der eingewechselte Franzose Anthony Martial in der 81. Minute. Manchester United blieb durch den Sieg auf Platz zwei und verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter Manchester City zumindest vorläufig auf zwei Punkte. Tottenham blieb Dritter.

United-Coach José Mourinho musste verletzungsbedingt auf Paul Pogba und Marouane Fellaini verzichten. Spurs-Trainer Mauricio Pochettino musste ohne seinen bisher achtmal erfolgreichen Toptorjäger Harry Kane auskommen, der wegen Beschwerden im Oberschenkel fehlte.

