Deutscher Nationalspieler : Manchester City: Guardiola will mit Sané verlängern

Der englische Fußballmeister Manchester City will den Vertrag mit dem deutschen Nationalspieler Leroy Sané (22) verlängern. Das bestätigte Trainer Pep Guardiola.

von dpa

20. Oktober 2018, 14:37 Uhr

«Wir arbeiten daran, ja», sagte Guardiola auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Burnley. «Wir schätzen seine Qualitäten als Spieler, den Menschen, seine Beziehung zum Club, wie bodenständig er ist, viele Dinge», lobte der Trainer in der Medienrunde am Freitag. «Das ist wichtig, nicht wie gut er in ein oder zwei Spielen war.»

Sanés aktueller Vertrag läuft noch bis Ende Juni 2021. In der vergangenen Saison hatte er unter Guardiola maßgeblichen Anteil am Gewinn der Premier League und erzielte zehn Tore für Man City. Der Start in die laufende Spielzeit verlief für ihn allerdings etwas holprig. «Aufs und Abs, es gibt Momente, in denen du besser bist als in anderen, das ist normal», sagte Guardiola. «Aber es gibt keine Zweifel an der Qualität von Leroy.»