FA Cup : Man City nach Sieg über Newcastle im Pokal-Halbfinale

Newcastle (dpa) - Der entthronte englische Fußball-Meister Manchester City hat die Chance auf die Titelverteidigung im FA Cup gewahrt.

28. Juni 2020, 21:33 Uhr

Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola setzte sich im Viertelfinale mit 2:0 (1:0) bei Newcastle United durch. Im Halbfinale Mitte Juli trifft Man City nun auf den FC Arsenal aus London, der zuvor durch ein 2:1 (1:0) bei Sheffield United die nächste Pokalrunde erreicht hatte.

Der frühere Wolfsburger Kevin De Bruyne (37.) erzielte an seinem 29. Geburtstag per Strafstoß die Führung für Man City, nachdem Gabriel Jesus im Strafraum von Fabian Schär gefoult worden war. Der englische Nationalspieler Raheem Sterling (68.) erhöhte für die überlegenen Gäste. City hat nach der Niederlage am vergangenen Donnerstag beim FC Chelsea in der Premier League uneinholbare 23 Punkte Rückstand auf den FC Liverpool, der damit sieben Spieltage vor dem Saisonende als Meister feststeht.

Die Halbfinal-Spiele im FA Cup finden am 18. und 19. Juli im Londoner Wembley-Stadion statt. Auch in der anderen Begegnung kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen zwei Clubs aus Manchester und London, wenn Manchester United gegen den FC Chelsea spielt. Das Finale am 1. August ist der Schlusspunkt der englischen Fußball-Saison.

