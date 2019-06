Deutsches Trainerduell : Liverpool zum Premier-League-Auftakt gegen Norwich City

Gleich zum Auftakt der neuen Fußballsaison in England kommt es zum deutschen Trainerduell in der Premier League. Jürgen Klopp empfängt mit Vizemeister und Champions-League-Sieger FC Liverpool am 9. August den Aufsteiger Norwich City mit dem deutschen Coach Daniel Farke.

von dpa

13. Juni 2019, 12:18 Uhr

Meister, FA-Cup- und Ligapokal-Sieger Manchester City startet am 10. August bei West Ham United in die Spielzeit 2019/20. Außerdem empfängt Tottenham Hotspur am ersten Spieltag Aston Villa, das über die Aufstiegs-Play-offs die Rückkehr in die Premier League geschafft hatte. Am 11. August ist der FC Arsenal, bei dem nach einer enttäuschenden Saison ein Umbruch ansteht, bei Newcastle United zu Gast. Rekordmeister Manchester United bestreitet am ersten Spieltag ein Heimspiel gegen den Europa-League-Sieger FC Chelsea.

Erstmals in der Premier-League-Geschichte wird es in der kommenden Saison eine kurze Winterpause für die Clubs geben. Sie soll innerhalb eines zweiwöchigen Zeitraums im Februar stattfinden, in denen an zwei unterschiedlichen Wochenenden je zehn der 20 Clubs spielfrei haben.