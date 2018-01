Beliebter Trainer : Liverpool-Torwart Karius: Klopp «hat immer ein offenes Ohr»

Der deutsche Torwart Loris Karius vom englischen Fußballverein FC Liverpool hält große Stücke auf seinen Coach Jürgen Klopp. «Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, ich schätze ihn als Trainer und auch als Mensch», sagte Karius im Interview der «Welt».

von dpa

19. Januar 2018, 13:58 Uhr

«Er hat immer ein offenes Ohr, motiviert uns gerade in schwierigen Phasen und hilft mir dabei, mich täglich zu verbessern», sagte Karius.

Bevor der 24 Jahre alte Keeper Anfang des Jahres von Klopp zu Liverpools Nummer Eins befördert wurde, war Karius nur in der Champions League zum Einsatz gekommen. «Befriedigend war das nicht», erklärte er jetzt. «Ich wollte natürlich jede Woche spielen. Das war mein Anspruch.» Das Vertrauen des Trainers habe er aber «immer gespürt», betonte Karius.

Mit Blick auf das Champions-League-Achtelfinale im Februar gegen den FC Porto sieht der Torwart gute Chancen für seine Reds. «Wir können jeden an einem guten Tag schlagen», sagte er. «Vom Titel zu träumen ist erlaubt, aber bis dahin ist es ein langer Weg.»

In der englischen Premier League steht Karius mit Liverpool auf Platz drei der Tabelle und hat mit 15 Punkten Abstand auf Spitzenreiter Manchester City kaum noch Hoffnung auf die Meisterschaft. Am Montag treten die Reds beim Tabellenletzten Swansea City an.