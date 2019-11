Terminkollision : Liverpool in Liga-Pokal und Club-WM mit zwei Kadern

Liverpool (dpa) – Champions-League-Sieger FC Liverpool wird im Dezember wegen Terminproblemen innerhalb von 24 Stunden mit zwei unterschiedlichen Teams im Liga-Pokal und bei der Club-WM antreten.

von dpa

05. November 2019, 20:40 Uhr

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp muss am 17. Dezember zunächst im Viertelfinale des heimischen Liga-Pokals bei Premier-League-Konkurrent Aston Villa spielen. Bereits am Tag darauf steht das Halbfinale bei der Club-Weltmeisterschaft in Katar an.

Liverpool wird deshalb zwei verschiedene Mannschaften in beiden Wettbewerben einsetzen, teilte der Verein am Dienstag mit. Gespräche über einen möglichen Ersatztermin waren zuvor ergebnislos geblieben. Klopp hatte zuletzt sogar damit gedroht, im Liga-Pokal nicht anzutreten, sollte es nicht zu einer Verschiebung kommen.

Im Achtelfinale hatte Liverpool mit einer mit einigen Ersatzspielern verstärkten besseren Nachwuchsmannschaft den FC Arsenal nach einem spektakulären 5:5-Unentschieden mit 5:4 im Elfmeterschießen besiegt.