Formkrise : Liverpool-Coach Klopp: «Wir schießen nicht genug Tore»

von dpa

erstellt am 21.Sep.2017 | 14:59 Uhr

«Wir spielen wirklich gut, aber am Ende schießen wir bisher nicht genug Tore», sagte Klopp. Mit Blick auf Probleme in der Defensive erklärte der Trainer: «Das ist eine Sache der Konzentration und ein bisschen des Bereitseins.» Seine Mannschaft müsse noch mehr um den zweiten Ball kämpfen.

Liverpool spielt in der Premier League am Samstag auswärts bei Leicester City. Erst am Dienstag hatten die Reds dort im Ligapokal mit 0:2 verloren. Trotzdem sprach Klopp von einer «guten Form» seines Teams. «Ich muss den Spielern helfen, positiv zu bleiben», betonte er vor dem erneuten Duell und forderte: «Wir müssen in diesen Situationen konzentrierter sein und wir müssen effektiver sein.»

Klopp kündigte außerdem an, dass der FC Liverpool am Samstag möglicherweise verletzungsbedingt auf Joel Matip, Dejan Lovren und den deutschen Nationalspieler Emre Can verzichten muss.