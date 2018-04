Premier League : Liverpool auf Champions-League-Kurs - Sieg gegen Bournemouth

Liverpool (dpa) - Der FC Liverpool hat weiter sehr gute Aussichten, auch in der kommenden Fußball-Saison in der Champions League zu spielen. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann in der Premier League 3:0 (1:0) gegen den AFC Bournemouth und hat zehn Punkte Vorsprung auf Platz fünf.

von dpa

14. April 2018, 20:38 Uhr

Sadio Mané (7. Minute), Mohamed Salah (69.) und Roberto Firmino (90.) trafen für die Reds. Für Salah, den gegenwärtigen Topscorer der Liga, war es bereits das 30. Tor in dieser Premier-League-Saison und der 18. Liga-Treffer in Anfield.

Liverpool, das am Dienstag mit einem 2:1-Sieg gegen Manchester City ins Halbfinale der Champions League eingezogen war, hat nun 70 Punkte, einen weniger als der Tabellenzweite Manchester United, der jedoch zwei Spiele weniger absolviert hat als die Reds.