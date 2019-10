Primera División : Kroos trifft bei Real-Kantersieg gegen Leganés

Real Madrid um Nationalspieler Toni Kroos ist dank eines deutlichen Heimerfolges wieder erster Verfolger von Titelverteidiger FC Barcelona.

von dpa

30. Oktober 2019, 23:16 Uhr

Die Königlichen gewannen in der spanischen Fußball-Liga Primera División auch dank eines Treffers von Kroos mit 5:0 (3:0) gegen CD Leganés und rücken damit bis auf einen Zähler an die Katalanen heran. Der deutsche Weltmeister von 2014 hatte in der achten Minute das zwischenzeitliche 2:0 erzielt. Zuvor brachte Rodrygo (7.) die Gastgeber in Führung, Sergio Ramos legte noch vor dem Wechsel (24.) per Foulelfmeter nach.

In der zweiten Halbzeit ließ es Real etwas langsamer angehen. Kroos hatte nach 62 Minuten Feierabend, für ihn kam der kroatische Vize-Weltmeister Luka Modric. Karim Benzema, der zuvor schon zwei Tore sehenswert vorgelegt hatte, sorgte mit einem weiteren Elfmeter (69.) für das vierte Tor. Den Schlusspunkt setzte der aus Frankfurt gekommene Stürmer Luka Jovic (90.+1).