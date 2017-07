Gold Cup : Kontroverse um Einsatz von Ex-Frankreich-Star Malouda

vergrößern 1 von 1 Foto: David J. Phillip 1 von 1

Malouda war in Houston beim 0:0 gegen Honduras im zweiten Gruppenspiel sogar als Kapitän dabei, obwohl der Kontinentalverband CONCACAF zuvor erklärt hatte, der 37-Jährige sei nicht spielberechtigt. Der Verband kündigte nach der Partie an, sich mit dem Fall zu befassen.

Malouda ist in Französisch-Guyana geboren und absolvierte 80 Länderspiele für Frankreich. Französisch-Guyana gehört zwar der Nord- und Mittelamerika-Konföderation CONCACAF an, nicht aber dem Fußball-Weltverband FIFA. Daher konnte Malouda in der Vergangenheit bereits für die Auswahl des französischen Überseegebietes auflaufen. Allerdings hatte die CONCACAF erklärt, beim Gold Cup die FIFA-Regeln anzuwenden und Malouda für nicht spielberechtigt erklärt. Der Sieger des Gold Cups ist als Kontinentalmeister Teilnehmer am Confederations Cup, den die FIFA veranstaltet.

Im zweiten Gruppenspiel trennten sich WM-Viertelfinalist Costa Rica und Kanada ebenfalls in Houston 1:1 (1:1) und haben mit nun jeweils vier Punkten beste Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale. Costa Rica hatte zum Auftakt 1:0 gegen Honduras gewonnen, Kanada besiegte Französisch-Guayana 4:2. In dieser Partie war der zuletzt in Indien aktive Malouda nicht eingesetzt worden.

