Premier League : Klopp bremst Euphorie: «Es können so viele Dinge passieren»

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp muss sich Woche für Woche etwas Neues einfallen lassen, um vorzeitige Glückwünsche zur Meisterschaft abzuwehren oder die Euphorie der Fans zu bremsen.

von dpa

30. Januar 2020, 12:00 Uhr

«Davon zu singen, heißt nicht, dass man es schon ist», sagte der deutsche Trainer des FC Liverpool nach dem 2:0-Sieg bei West Ham United. Die Anhänger hatten nach dem Spiel vom Titelgewinn gesungen.

Für die Reds war es der 15. Erfolg nacheinander. Saisonübergreifend ist der Club nun in 41 Spielen der Premier League unbesiegt. Aktuell führt der Champions-League-Sieger die Tabelle der englischen Fußball-Meisterschaft mit 70 Punkten und damit 19 Zählern Vorsprung auf Titelverteidiger Manchester City an. Erstmals in der Clubgeschichte hat Liverpool gegen alle 19 Teams der Liga in einer Saison gewonnen.

Doch Statistiken interessieren den ehemaligen Bundesliga-Coach ohnehin nicht. «Ich habe keine Ahnung. Ein Rekord ist ein Rekord, bis jemand diesen bricht. Als ich mit Dortmund Meister wurde, hatten wir 81 Punkte, was damals der Allzeit-Rekord in Deutschland war. Ein Jahr später hatten die Bayern dann mehr. Damit beschäftige ich mich wirklich nicht allzu sehr», sagte Klopp. «Ja, wir haben 70 Punkte, eine unglaubliche Zahl, aber es können so viele Dinge passieren. Wir atmen tief durch, und am Samstag geht es gegen Southampton.»

Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl sei «in fantastischer Form, sie hatten eine Woche zur Vorbereitung. Wir müssen bereit sein für die nächste Herausforderung», sagte Klopp. Der nächste Gegner liegt in der Tabelle mit 31 Punkten auf Platz neun. Nach dem Sieg gegen Tottenham und Coach José Mourinho hatte Klopp zuletzt gesagt: «Erst wenn du die Trophäe hast, ist es getan. Bis dahin müssen wir weiter kämpfen.» Es wäre der erste Meistertitel für die Reds seit 30 Jahren.