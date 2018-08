Serie A : Juventus leiht Ex-Schalker Pjaca an AC Florenz aus

Juventus Turin leiht den Vizeweltmeister Marko Pjaca, der zuletzt für den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 gespielt hatte, an den italienischen Ligakonkurrenten AC Florenz aus.

von dpa

07. August 2018, 20:00 Uhr

Wie Juve mitteilte, erhält der Rekordmeister für den Kroaten in der kommenden Saison eine Leihgebühr von zwei Millionen Euro. Im Sommer 2019 könne der AC Florenz den 23-jährigen Stürmer für eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro verpflichten.

Pjaca war in der Rückrunde der vergangenen Saison von Juventus an den FC Schalke 04 ausgeliehen worden. Er erzielte in neun Erstliga-Spielen zwei Tore. Bei Kroatiens 2:4-Niederlage im WM-Finale gegen Frankreich wurde der Angreifer erst in der Schlussphase eingewechselt.