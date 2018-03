Coppa Italia : Juve und Milan zum vierten Mal in Serie im Pokalfinale

Juventus Turin hat sich zum vierten Mal nacheinander für das italienische Fußball-Pokalfinale qualifiziert. Nach dem 1:0 im Hinspiel setzte sich der Titelverteidiger auch in der zweiten Partie gegen Atalanta Bergamo am Mittwoch mit 1:0 (0:0) durch.

von dpa

28. Februar 2018, 23:43 Uhr

Im zweiten Halbfinale gewann der AC Mailand bei Lazio Rom mit 5:4 im Elfmeterschießen. Die Entscheidung fiel durch Alessio Romagnoli. In der regulären Spielzeit und in der Verlängerung waren keine Treffer gefallen. Das Hinspiel war torlos zu Ende gegangen. Das Finale findet voraussichtlich am 9. Mai in Rom statt.

Das entscheidende Tor für Juventus Turin, den Tabellenzweiten der Serie A, erzielte Miralem Pjanić in der 75. Minute mit einem umstrittenen Foulelfmeter. Der deutsche Weltmeister Sami Khedira wurde bei den Turinern in der 69. Minute eingewechselt. Der ehemalige Schalker Benedikt Höwedes stand nach langer Verletzungspause zwar wieder im Juventus-Kader, wurde aber nicht eingesetzt.