Lazio siegt im Supercup : Juve und Khedira verpassen ersten Titel

Der Ex-Dortmunder Ciro Immobile (32. Minute/Foulelfmeter/54.) brachte Pokalsieger Lazio gegen Meister Juve in Führung. Der Argentinier Paulo Dybala glich für die Turiner spät aus (85./90.+1/Foulelfmeter), doch Alessandro Murgia traf fast im Gegenzug zum Erfolg für den Hauptstadtclub (90.+3).

Für Lazio war es der vierte Erfolg im italienischen Supercup, Juve verpasste dagegen seinen achten Triumph. Nationalspieler Sami Khedira stand beim Champions-League-Finalisten von Beginn an auf dem Platz, der vom FC Bayern ausgeliehene Douglas Costa wurde eingewechselt (57.). Juventus eröffnet am kommenden Samstag die neue Saison in der Serie A und strebt dort den siebten Meistertitel in Serie an.

von dpa

erstellt am 13.Aug.2017 | 22:47 Uhr