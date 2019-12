Serie A : Juve nur mit Unentschieden: Ronaldo trifft vom Punkt

Der italienische Fußballmeister Juventus Turin hat in der Serie A gegen Sassuolo Calcio überraschend Punkte liegen lassen.

von dpa

01. Dezember 2019, 14:46 Uhr

Der Tabellenführer brachte es vor heimischen Publikum nur zu einem 2:2 (1:1) gegen den Tabellen-15. Leonardo Bonucci schoss die Alte Dame in der 20. Minute in Führung. Wenig später glich Jeremie Boga für Sassuolo aus (22.). Kurz nach der Halbzeit (47.) übernahmen die Gäste durch Francesco Caputo sogar die Führung, die Superstar Cristiano Ronaldo nach einem Foul an Paulo Dybala per Elfmeter (68.) ausglich. Der deutsche Nationalspieler Emre Can wurde in der 54. Minute ausgewechselt.

Sassuolo entführte mit dem Unentschieden erstmals einen Punkt aus Turin. Die Turiner müssen nun um die Tabellenführung bangen. Denn der Tabellenzweite Inter Mailand kann mit einem Sieg gegen den Vorletzten SPAL Ferrara an Juventus vorbeiziehen.