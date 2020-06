Serie A : Inter Mailand wendet Rückschlag ab

Inter Mailand hat einen weiteren Rückschlag in der italienischen Fußball-Meisterschaft gerade noch abgewendet.

Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte kam durch zwei späte Treffer am Sonntag zu einem glücklichen 2:1 (0:1) bei Parma Calcio und liegt damit weiterhin acht Punkte hinter Titelverteidiger Juventus Turin, der am Freitag gegen US Lecce 4:0 gewann. Der Zweite Lazio Rom ist nach dem 2:1 am Samstag gegen den AC Florenz um vier Punkte besser.

Hinter Inter bleibt Atalanta Bergamo mit dem deutschen Fußballprofi Robin Gosens dicht dran. Bergamo siegte bei Udinese Calcio 3:2. Gosens wurde nach 59 Minuten eingewechselt.

