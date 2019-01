Aus beim Asien-Cup : Indiens Nationalcoach Constantine wirft hin

Nach dem verpassten erstmaligen Achtelfinal-Einzug beim Asien-Cup ist Indiens Fußball-Nationaltrainer Stephen Constantine zurückgetreten.

von dpa

15. Januar 2019, 09:37 Uhr

Der Verband akzeptiere die Entscheidung des 56 Jahre alten Engländers und dankte ihm für seine Arbeit, hieß es in einer Mitteilung. Indien hatte durch einen Foulelfmeter in der Nachspielzeit 0:1 (0:0) gegen Bahrain verloren. Ein Remis hätte dem Team zum erstmaligen Einzug in die K.o.-Runde gereicht.

«Ich war vier Jahre lang hier. Mein Ziel war es vom ersten Tag an, dass wir uns für den Asien-Cup qualifizieren. Das haben wir geschafft und einige Rekorde gebrochen», sagte ein emotionaler Constantine nach der Partie. «Ich denke, mein Zyklus geht hier zu Ende. Ich habe das geschafft, was von mir verlangt wurde und noch etwas mehr und nun ist es Zeit, weiterzugehen.»