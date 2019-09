Primera División : Ideenlos: FC Barcelona unterliegt bei Neuling Granada

Vier Tage nach dem 0:0 in der Champions League bei Borussia Dortmund musste der FC Barcelona eine empfindliche Niederlage einstecken.

von dpa

21. September 2019, 23:11 Uhr

Der spanische Fußballmeister unterlag am Samstag mit 0:2 (0:1) beim FC Granada. Der Aufsteiger übernahm damit vorerst die Tabellenspitze, Barca rangiert nur auf dem siebten Platz. Je zwei Siege und Niederlagen sowie ein Unentschieden stehen für das Team von Trainer Ernesto Valverde zu Buche. In nunmehr vier aufeinanderfolgenden Spielen in der Liga haben die Katalanen mehr als ein Tor kassiert.

Ramon Azzez (2. Minute) und Alvaro Vadilla (Handelfmeter, 66.) erzielten die Treffer für Granada. Bei Barcelona wurden Lionel Messi und Toptalent Ansu Fati zur Pause eingewechselt. Die Katalanen präsentierten sich über weite Strecken ideenlos. Der deutsche Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen leistete sich einen schweren Patzer, als er den Ball dicht vor seinem Tor fallenließ, er ihn kurz vor der Linie aber wieder zu fassen bekam.