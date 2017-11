Schweden-Stürmerstar : Ibrahimovic schließt Rückkehr in Nationalmannschaft aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Joel Marklund 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Nov.2017 | 11:26 Uhr

«Ich denke nur daran, wieder zurück aufs Spielfeld zu kommen, nicht an Schweden und die Weltmeisterschaft. Meine Geschichte mit der Nationalmannschaft ist vorbei», sagte der 36-Jährige dem TV-Sender Sky Italia. Nach einer Knieverletzung hofft der Profi von Manchester United in England auf einen Einsatz noch in diesem Jahr.

Italien spielt in den Playoffs um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland gegen Schweden, am Freitag steht in Stockholm das Hinspiel an. Am Montag kommt es in Mailand zum Rückspiel. Ohne ihn würde Schweden unbeschwerter spielen können, sagte Ibrahimovic. «Jetzt, da ich nicht mehr in der Nationalmannschaft bin, kann Schweden mit weniger Druck spielen. Die Leute erwarten jetzt weniger. Als ich noch da war, haben alle erwartet, dass wir die Weltmeisterschaft oder die Europameisterschaft gewinnen.»

