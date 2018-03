Debüt von Weah-Sohn : HSV-Profi Wood trifft zum 1:0-Sieg der USA gegen Paraguay

Stürmer Bobby Wood vom Bundesliga-Tabellenletzten Hamburger SV hat dem Fußball-Nationalteam der USA einen 1:0 (1:0)-Sieg in einem Länderspiel gegen Paraguay beschert.

28. März 2018, 07:49 Uhr

Wood verwandelte am Dienstag in Cary im US-Bundesstaat North Carolina in der 45. Minute einen Foulelfmeter im Vergleich der beiden nicht für die WM in Russland qualifizierten Teams.

Die Amerikaner kamen im dritten Spiel unter Interimscoach Dave Sarachan zum ersten Erfolg. Vier Minuten vor Schluss feierte Tim Weah sein Auswahldebüt im Team der USA. Der 18-Jährige von Paris Saint-Germain ist der Sohn des früheren Fußballstars George Weah, der inzwischen Präsident von Liberia ist.