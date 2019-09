Testspiele : Hoher Sieg für Argentinien - Niederlage für Brasilien

Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft hat Mexiko eine empfindliche Niederlage zugefügt: Die Albiceleste gewann das Testspiel in der US-Stadt San Antonio mit 4:0.

von dpa

11. September 2019, 07:36 Uhr

Es war die erste Pleite im zwölften Spiel des Argentiniers Gerardo Martino als Trainer der Mexikaner. Diese waren mit einer Serie von 368 Minuten ohne Gegentor in das lateinamerikanische Duell gegangen. Sie kassierten alle vier Treffer in der ersten Hälfte.

Drei davon erzielte Argentiniens einzige Spitze, Lautaro Martínez von Inter Mailand, begünstigt durch mehrere grobe Fehler der mexikanischen Innenverteidigung. Vor dem zwischenzeitlichen 3:0 holte der 22-Jährige zudem einen Handelfmeter heraus, den Mittelfeldspieler Leandro Paredes verwandelte. Die Mexikaner mussten sich beim Halbzeitpfiff laute Buh-Rufe des Publikums in Texas anhören.

Beim zweimaligen Weltmeister Argentinien fehlten einige etablierte Spieler. Die «Gauchos» müssen noch bis Anfang November ohne ihren Kapitän Lionel Messi auskommen. Er war wegen Korruptionsvorwürfen gegen die südamerikanische Konföderation Conmebol nach dem Spiel um Platz drei bei der Copa América im Juli in Brasilien für drei Monate gesperrt worden. Damit verpasst er auch die Partie gegen Deutschland am 9. Oktober in Dortmund.

In einem weiteren Testspiel besiegte Peru die Fußball-Natinalmannschaft Brasiliens mit 1:0. Den einzigen Treffer in der US-Metropole Los Angeles erzielte Innenverteidiger Luis Abram in der 84. Minute nach einem Freistoß per Kopf.

Die Peruaner revanchierten sich damit für ihre Niederlage gegen die Seleção im Endspiel der Copa América im Juli in Brasilien. Die Gastgeber hatten damals im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro mit 3:1 gewonnen.

Brasiliens Star-Stürmer Neymar, der sich beim 2:2 gegen Kolumbien nach einer rund dreimonatigen Pause beim Rekordweltmeister mit einem Tor zurückgemeldet hatte, wurde in der 63. Minute eingewechselt. Bayern Münchens Philippe Coutinho konnte keine Akzente im Spiel setzen.