Zerrung bei Nationalspieler : Höwedes fällt für die kommenden Wochen aus

«Natürlich habe ich mir den Start anders vorgestellt», schrieb der 29-Jährige auf Twitter vor dem Turiner Stadt-Derby am Abend.

«Nach einer Zerrung im linken Oberschenkel zum Start habe ich seit dieser Woche endlich voll mit der Mannschaft trainieren können. (...) Beim Training habe ich mich am verletzten Muskel verletzt, so dass ich in den kommenden Wochen ausfalle. Ich bin extrem enttäuscht.»

Der Verteidiger war Ende August zunächst auf Leihbasis vom FC Schalke 04 nach Italien gewechselt, kam aber bislang weder in der Serie A noch in der Champions League zum Einsatz. «Alle haben mich mit offenen Armen empfangen», schrieb Höwedes. Auch wenn er trotz eines Sprachkurses noch nicht alles verstehe, freue er sich, Teil des Teams zu sein.

Höwedes' deutscher Teamkollege Sami Khedira musste ebenfalls weiter pausieren. Er werde aber am kommenden Mittwoch in der Champions League gegen Olympiakos am Start sein, twitterte Juventus Turin.

