Länderspiele : Hertha-Keeper Klinsmann für USA-Auswahl nachnominiert

Jonathan Klinsmann vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ist kurzfristig für die Test-Länderspiele der USA-Nationalmannschaft gegen England am Donnerstag und fünf Tage später in Italien eingeladen worden.

von dpa

12. November 2018, 21:50 Uhr

Der 21 Jahre alte Sohn des früheren Bundestrainers Jürgen Klinsmann könnte dabei sein Debüt in der Nationalmannschaft feiern. Seit der Saison 2017/18 spielt Jonathan Klinsmann bei der Hertha. Er gab sein Debüt am 7. Dezember 2017 im Europa-League-Spiel der Berliner gegen Östersund (1:1). In der Regel spielt Klinsmann im Tor der zweiten Hertha-Mannschaft in der Regionalliga Nordost.

Für die USA stand Klinsmann bereits bei der U20-WM 2017 im Tor. Für die Länderspiele wurde er nun nachnominiert, weil sich Stammkeeper Zackary Steffen im Spiel gegen Kolumbien (2:4) am 11. Oktober am Oberschenkel verletzt hatte.