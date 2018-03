1:0-Erfolg gegen Lettland : Gibraltar verbucht zweiten Sieg seiner Fußball-Geschichte

Gibraltar hat den zweiten Sieg seiner Fußball-Länderspiel-Geschichte gefeiert. In einem Freundschaftsspiel bezwang das britische Überseegebiet an der Spitze der iberischen Halbinsel das Team aus Lettland mit 1:0 (0:0).

von dpa

25. März 2018, 19:32 Uhr

Schütze des goldenen Tores war Liam Walker in der 89. Minute. Es war der erste Sieg von Gibraltar im heimischen Victoria Stadium. Den ersten Auswahl-Erfolg hatte das Team am 4. Juni 2014 in einem Testspiel auf Malta gefeiert.