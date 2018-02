Vor 60 Jahren : Gedenken an Man-United-Flugzeugunglück in München

Der FC Bayern München, Manchester United und die Stadt München haben mit vielen Fußballfans der Opfer des Flugzeugunglücks vor 60 Jahren gedacht.

«Der Fußball besteht aus Rivalität und aus Freundschaft und aus Respekt. Dass wir heute da sind, ist ein Zeichen des Respekts vor diesem großen Club und seinen unglaublichen Fans», sagte Bayern-Präsident Uli Hoeneß am Rande der Gedenkveranstaltung auf dem Münchner Manchesterplatz.

Das Flugzeugunglück am 6. Februar 1958 war eine der größten Tragödien in der Geschichte des europäischen Fußballs. 23 Menschen starben, unter den Opfern waren auch acht Spieler von Manchester United. Zum Gedenken an die Opfer wurde 2004 am Unglücksort ein Gedenkstein aufgestellt, dessen Plakette ein Fußballfeld mit den Namen der Opfer zeigt. Der Platz heißt seit 2008 Manchesterplatz. «Wir wollen zeigen, dass wir in Gedanken mit den Angehörigen und dem Verein verbunden sind», sagte Hoeneß.

Rund 1200 Zuschauer, vor allem Manchester-United-Fans, waren zu der Gedenkveranstaltung gekommen. «Die Beziehung zwischen den beiden Clubs war und ist geprägt von tiefem Respekt», sagte der Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.