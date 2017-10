Primera División : Für immer Barça: Iniesta unterschreibt lebenslangen Vertrag

vergrößern 1 von 1 Foto: Alberto Estevez 1 von 1

Damit wird der spanische Nationalspieler, der bereits seit seinem zwölften Lebensjahr das Barça-Trikot trägt, seine Fußball-Karriere beim Club aus der Primera División beenden. Der 33 Jahre alte Mittelfeldakteur erzielte in 639 Spielen für den FC Barcelona 55 Tore und konnte 30 Titel mit dem Verein gewinnen.

Der FC Barcelona hatte zu Wochenbeginn an dem Generalstreik in der nach Unabhängigkeit strebenden Region Katalonien teilgenommen. Am vergangenen Sonntag hatte das Team von Nationalspieler Marc-André ter Stegen und Superstar Lionel Messi vor leeren Rängen im Camp Nou 3:0 gegen UD Las Palmas gewonnen. Die Partie fand ohne Zuschauer statt, nachdem der FC Barcelona vergeblich versucht hatte, das Spiel wegen der Unruhen und der Polizei-Gewalt rund um das Unabhängigkeitsreferendum zu verschieben.

