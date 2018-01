Serie A : FC Turin trennt sich überraschend von Trainer Mihajlovic

vergrößern 1 von 1 Foto: Andrea Di Marco 1 von 1

von dpa

erstellt am 04.Jan.2018 | 15:53 Uhr

Italienische Medien werteten die Entscheidung als Überraschung. Im italienischen Pokal war das Team am Mittwochabend im Viertelfinale mit 0:2 am Stadtrivalen Juventus Turin gescheitert. In der Serie A steht Torino derzeit auf Platz zehn. Am Samstag hatte es im Heimspiel gegen CFC Genua ein 0:0 gegeben.

Nachfolger von Mihajlovic wird Walter Mazzari. Der 56-Jährige war zuletzt beim FC Watford in England tätig. In Italien war er unter anderem schon Trainer von Sampdoria Genua, dem SSC Neapel, mit dem er 2012 den Pokal gewann, und von Inter Mailand.