Ligue 1 : Erstes Saisontor von Draxler - PSG-Sieg gegen Saint-Etienne

Mit dem ersten Saisontor des deutschen Nationalspielers Julian Draxler hat Paris Saint-Germain seine Siegesserie in der französischen Fußball-Meisterschaft fortgesetzt.

von dpa

14. September 2018, 22:50 Uhr

Der Ex-Schalker erzielte beim 4:0 (1:0) gegen AS Saint-Etienne in der 22. Minute den Führungstreffer für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel. Die weiteren Tore markierten Edinson Cavani per Foulelfmeter (49.), Angel di Maria (76.) und Moussa Diaby (84.).

Für PSG war es der fünfte Sieg im fünften Ligaspiel. Beim souveränen Erfolg konnte der Titelverteidiger auch den Ausfall des gesperrten Weltmeisters Kylian Mbappé und das Fehlen des brasilianischen Superstars Neymar, der mit Blick auf den Champions-League-Auftakt beim FC Liverpool am Dienstag geschont wurde, gut verkraften. Auch der Ex-Schalker Thilo Kehrer kam nicht zum Einsatz. Im Tor stand erwartungsgemäß der französische Nationaltorhüter Alphonse Aréola anstelle des italienischen Routiniers Gianluigi Buffon.