Bei Arsenal derzeit chancenlos : Englands Nationaltorhüter Hart an West Ham ausgeliehen

Hart war von Manchester City bereits in der vergangenen Saison an den FC Turin ausgeliehen worden. Unter City-Trainer Pep Guardiola hat der zweimalige englische Meister derzeit aber keine Chance. In Manchester ist der Chilene Claudio Bravo die Nummer eins. Hart will sich bei West Ham auch für das englische Team für die WM 2018 in Russland empfehlen.

Mitteilung West Ham United

von dpa

erstellt am 18.Jul.2017 | 18:53 Uhr