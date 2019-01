Neue Pläne : Doch kein Spiel Tschechien-Argentinien in Dresden

Prag (dpa) – Tschechiens Fußball-Nationalmannschaft wird am 26. März nun doch kein Länderspiel in Dresden gegen Argentinien austragen. Stattdessen trifft die tschechische Auswahl an diesem Tag in Prag auf Brasilien. Das teilte der tschechische Fußballverband mit.

von dpa

18. Januar 2019, 20:15 Uhr

Das Testspiel gegen die fünfmaligen Weltmeister aus Südamerika soll in der Prager Eden-Arena stattfinden, Heimstatt des aktuellen Tabellenführers Slavia. Argentinien habe für das Spiel ein größeres Stadion zur Bedingung gemacht, das es in der näheren Umgebung aber nur etwa in Dresden oder Nürnberg gebe, hieß es. Auch, damit die tschechischen Fans nicht ins Ausland reisen müssen, habe man sich daher für das Heimspiel gegen Brasilien entschieden.