Vorschau : Die Höhepunkte in den großen Auslandsligen am Wochenende

In England kommt es zum Kracher zwischen Jürgen Klopps FC Liverpool und Pep Guardiolas Manchester City. Manchesters Angstgegner der letzten Jahre steckt vor dem Heimspiel am Sonntag allerdings in einem Formtief.

von dpa

05. Oktober 2018, 15:20 Uhr

Eine handfeste Krise dagegen erlebt Real Madrid vor dem Spiel gegen das Überraschungsteam von Deportivo Alavés mit zuletzt drei Partien ohne eigenes Tor. Ein Cristiano Ronaldo ist eben nicht zu ersetzen. Der Portugiese trifft mit seinem neuen Club Juventus Turin am Samstag auf Udinese Calcio.

ENGLAND: Das Topspiel der Premier League kommt für Jürgen Klopp zu einem eher ungünstigen Zeitpunkt. Nach drei Pflichtspielen ohne Sieg und einem Formtief in der Champions League empfängt der Zweite FC Liverpool am Sonntag in Anfield den Tabellenführer Manchester City mit Starcoach Pep Guardiola zum Abschluss des achten Spieltages. «Das können wir nicht ändern», sagte Klopp. «Es wäre zu jedem Zeitpunkt in der Saison schwer, es ist niemals leicht gegen sie.» Manchester United muss am Samstagabend gegen das noch sieglose Newcastle United unbedingt gewinnen, oder die Kritik an Trainer Jose Mourinho wird noch heftiger.

ITALIEN: Tabellenführer Juventus Turin verabschiedet sich am Samstag mit einem Gastspiel beim Tabellen-14. Udinese Calcio in die Länderspielpause und behält Rang eins unabhängig vom Resultat. Die SSC Neapel kann am Sonntag auch bei einer unerwarteten Niederlage von Cristiano Ronaldo und Co. nur auf maximal drei Punkte heranrücken. Dafür braucht es einen Sieg bei Sassuolo Calcio um den Ex-Frankfurter Kevin-Prince Boateng. Drei Stunden zuvor bekommt es Lazio Rom nach dem 1:4 in der Europa League gegen Boatengs Ex-Club Eintracht Frankfurt in der Serie A mit dem Tabellendritten AC Florenz zu tun.

SPANIEN: Die Primera División blickt am Wochenende auf die schwächelnden Giganten. Champions-League-Sieger Real Madrid und Meister FC Barcelona führen zwar die Tabelle mit je 14 Punkten weiterhin an, doch nach vielen Punktverlusten in den letzten Runden ließen sie die Verfolger FC Sevilla (13), Alético Madrid und Betis Sevilla (je 12) gefährlich nah herangekommen. Real, das bei den letzten drei Pflichtspielen nicht ein einziges Tor erzielen konnte, muss am Samstag mit Toni Kroos zum Überraschungsteam von Deportivo Alavés (11), das bei einem Sieg mit den Königlichen gleichziehen würde. Die Katalanen um Nationaltorwart Marc-André ter Stegen, die aus den letzten drei Ligaspielen nur zwei Zähler holten, wollen am Sonntag beim FC Valencia endlich wieder drei Punkte holen. Großes Interesse weckt am Sonntag auch das Topduell Atlético-Betis.

FRANKREICH: Traumstart in der Liga, dazu das 6:1 in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad nebst Dreierpack von Neymar - bei Paris Saint-Germain läuft es mit seinem deutschen Trainer Thomas Tuchel richtig rund. In der Ligue 1 will der Meister seine Serie von derzeit acht Siegen in acht Spielen gegen Hoffenheims Champions-League-Gegner Olympique Lyon am Sonntagabend ausbauen. Im Verfolgerfeld kommt es schon am Samstag zum Duell zwischen dem Tabellenzweiten OSC Lille mit Rekordmeister AS St. Etienne, die mit nur einem Punkt weniger auf dem Konto als Tabellenvierter in den Spieltag gehen. Die vermeintlich leichteste Aufgabe des Spitzenquartetts hat Montpellier bei Schlusslicht EA Guingamp.