Gescheiterte WM-Qualifikation : Coleman tritt als Trainer von Wales zurück

Der 47-Jährige hatte mit Wales bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich überraschend das Halbfinale erreicht, in der Qualifikation für die WM 2018 in Russland scheiterten sie allerdings in der Gruppenphase. Hinter Serbien und Irland reichte es nur für Rang drei.

Laut britischen Medienberichten soll Coleman nun Trainer beim englischen Zweitligisten Sunderland werden.

